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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    , Polonya deplasmanında

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>, Polonya deplasmanında

    FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10'uncu hafta maçında , yarın deplasmanda Polonya ekibi Stelmet ile karşılaşacak. CRS Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

    D Grubu'nda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden , grubun zirvesinde bulunuyor. Josh Adams ve Juan Palacios hamleleriyle takımını güçlendiren Siyah-beyazlılar, ligde ise 14 maçta 10 galibiyet alarak 3'üncülük koltuğunda oturuyor.

    Ev sahibi ekip Stelmet ise grubun en zayıf takımı konumunda. Polonya ekibi, D Grubu'nda çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebilirken, 7 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Polonya ekibi gruptan çıkmak için bir galibiyet serisi yakalayarak, grubun üst sırasındaki takımların yenilmesini beklemek zorunda.

    Gora, Polonya Ligi'nde ise şu ana kadar çıktığı 16 maçta 12 galibiyet elde ederek 2'nci sırada kendisine yer buldu. İki takım arasında oynanan son müsabakayı , kendi sahasında 65-60 kazandı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:28
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