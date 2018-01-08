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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    , Oldenburg'u konuk edecek

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>, Oldenburg'u konuk edecek

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta maçında , yarın saat 20:00'de kendi sahasında Almanya temsilcisi 'u konuk edecek. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

    A Grubu'nda çıktığı 9 maçın ardından 6 galibiyet 3 mağlubiyetle 3'üncü sırada bulunan İzmir ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde istediğini şu ana kadar bulamadı. Trifunovic'in öğrencileri, ligde çıktığı 14 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.

    Deplasman ekibi Oldenburg ise grupta çıktığı 9 maçta 'da olduğu gibi 6 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Almanya ekibi, A Grubu'nun 2'nci sırasında yer alıyor. , Almanya Ligi'nde geride kalan 17 haftanın ardından ise 10 galibiyet alarak, 8'inci sırada kendisine yer buldu.

    İki takım arasında oynanan son maçta , 'yı kendi sahasında 96-82 mağlup etmişti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:29
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