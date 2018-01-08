Pınar Karşıyaka, Oldenburg'u konuk edecek
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın saat 20:00'de kendi sahasında Almanya temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek. Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
A Grubu'nda çıktığı 9 maçın ardından 6 galibiyet 3 mağlubiyetle 3'üncü sırada bulunan İzmir ekibi, Avrupa'daki iyi performansına rağmen ligde istediğini şu ana kadar bulamadı. Trifunovic'in öğrencileri, ligde çıktığı 14 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.
Deplasman ekibi Oldenburg ise grupta çıktığı 9 maçta Pınar Karşıyaka'da olduğu gibi 6 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Almanya ekibi, A Grubu'nun 2'nci sırasında yer alıyor. Ewe Baskets Oldenburg, Almanya Ligi'nde geride kalan 17 haftanın ardından ise 10 galibiyet alarak, 8'inci sırada kendisine yer buldu.
İki takım arasında oynanan son maçta Ewe Baskets Oldenburg, Pınar Karşıyaka'yı kendi sahasında 96-82 mağlup etmişti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:29
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Usta vurdu, Meriç ku rtardı
Toplam 1
Yorum
MB AFERİN MERİÇ
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İlk elemeyi yaptı
Toplam 1
Yorum
ert Emraha yazık olmuş çocuğa ne şans verildiki
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Sıra sende Yusuf Yazıcı
Toplam 2
Yorum
ts Yusuf Cenk kadar etmese de onun kadar kendini ispatlamış olmasa da 10 mil.euro eder, 1-2 yıl daha TS kalıp daha iyi olursa 20 eder.
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