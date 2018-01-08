Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur J Grubu ikinci maçında yarın Macaristan'ın Alba Fehervar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Egis Körmend'i 79-72 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece, grubunda lider durumda bulunuyor.
J Grubu'nda ikinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Demir İnşaat Büyükçekmece
|1
|1
|0
|79
|72
|2
|2
|Nevezis
|1
|1
|0
|90
|87
|2
|3
|Alba Fehervar
|1
|0
|1
|87
|90
|1
|4
|Egis Körmend
|1
|0
|1
|72
|79
|1
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:54
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 5
Yorum
asım illa takıma yıldız almakmı lazım müthiş yetenekli yüzlerce ucuz futbolcu var alın
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Sıra sende Yusuf Yazıcı
Toplam 3
Yorum
faran yusuf için 10 milyon euro eder diyen arkadaş aç gözünü adama 20'li rakamlardan teklif geldiğinden haberin yok galiba...
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 5
Yorum
arda takım hurdalıga döndü almayın daha iyi
Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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