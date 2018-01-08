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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Büyükçekmece, 'a konuk olacak

    Büyükçekmece, Alba Fehervar'a konuk olacak

    Basketbol Takımı, FIBA Erkekler 2. tur J Grubu ikinci maçında yarın Macaristan'ın takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Egis Körmend'i 79-72 mağlup eden , grubunda lider durumda bulunuyor.

    J Grubu'nda ikinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Demir İnşaat Büyükçekmece 1 1 0 79 72 2
    2 Nevezis 1 1 0 90 87 2
    3 Alba Fehervar 1 0 1 87 90 1
    4 Egis Körmend 1 0 1 72 79 1

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:54
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