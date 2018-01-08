Şampiyon olacağız!
A SPOR’a açıklamalar yapan Cezayirli futbolcu, Devler Ligi hedefleri olduğunu belirtip “Bunu başarmak için çok çalışıp şampiyon olacağız” dedi; Terim için de “Motivasyonu yüksek bir hoca” yorumunu yaptı
Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, sezon sonu için iddialarını bir kez daha ortaya koydu. Cezayirli futbolcu, A SPOR'a yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi hedeflerini olduğunu kaydederek "İnşallah Galatasaray taraftarı için en iyisini yapacağız. Süper Lig'de şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. Takımda kaliteli kramponların olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu yüksek öz güvenlerini ise şu sözlerle açıkladı: "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz ve kendimize inanıyoruz. İnşallah bunun sonucunda şampiyon olacağız."
Hep birlikte olmalıyız
Fatih Terim dönemine ilişkin "Daha 3 gün birlikte çalışma fırsatımız oldu. Tudor ile de iyi zamanlarım olmuştu. Umarım Fatih Terim ile de aynı şekilde olacak. Kısa bir süre oldu ama şunu söyleyebilirim ki motivasyonu yüksek bir bir hoca" yorumunu yapan kanat oyuncusu, başarı reçetesini ise şöyle özeltledi: "Her zaman takım olmalıyız. İyi ve kötü günde beraber hareket etmeliyiz."
SADECE DUA EDiYORUM
Kariyerinde attığı en güzel golün Valencia-Bayern Münih maçında olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, maçlardan önce özel bir uğuru olup olmadığı ile ilgili de şu yanıtı verdi: "Özel bir totemim yok. Sadece dua ediyorum."
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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