Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, sezon sonu için iddialarını bir kez daha ortaya koydu. Cezayirli futbolcu, A SPOR'a yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi hedeflerini olduğunu kaydederek "İnşallah Galatasaray taraftarı için en iyisini yapacağız. Süper Lig'de şampiyon olup Devler Ligi'nde yer almak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. Takımda kaliteli kramponların olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu yüksek öz güvenlerini ise şu sözlerle açıkladı: "İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz ve kendimize inanıyoruz. İnşallah bunun sonucunda şampiyon olacağız."



Hep birlikte olmalıyız

Fatih Terim dönemine ilişkin "Daha 3 gün birlikte çalışma fırsatımız oldu. Tudor ile de iyi zamanlarım olmuştu. Umarım Fatih Terim ile de aynı şekilde olacak. Kısa bir süre oldu ama şunu söyleyebilirim ki motivasyonu yüksek bir bir hoca" yorumunu yapan kanat oyuncusu, başarı reçetesini ise şöyle özeltledi: "Her zaman takım olmalıyız. İyi ve kötü günde beraber hareket etmeliyiz."



SADECE DUA EDiYORUM

Kariyerinde attığı en güzel golün Valencia-Bayern Münih maçında olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, maçlardan önce özel bir uğuru olup olmadığı ile ilgili de şu yanıtı verdi: "Özel bir totemim yok. Sadece dua ediyorum."