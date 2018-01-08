İnter kapıda!
Galatasaray, sezon başında 7 milyon euro'ya aldığı Maicon için 20 milyon euro bonservis talep etti
Galatasaray ara transferde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvarken sezonun ilk yarısında yıldızı parlayan oyuncularına da teklifler gelmeye başladı. İlk 17 haftada Maicon Roque savaşçı futboluyla öne çıkan isimler arasında yer alırken ilk devre Fenerbahçe'nin iki santrforu kadar gol atan Maicon'a Serie A'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Miranda'nın da sakatlanmasıyla elinde Skrinar'dan başka stoperi kalmayan İnter, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipten fiyat bilgisi istendi.
5 GÜN SÜRE İSTEDİLER
Galatasaray sezon başında 7 milyon euro'ya aldığı Maicon için İtalyan ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İnter diğer opsiyonlarını değerlendirmek için Galatasaray'dan 5 gün süre istedi. Sezon başında Skrinar'a 23 milyon euro veren İnter'in Maicon için Galatasaray'ın istediği rakamı olmasa da oldukça dolgun bir bonservis bedeli teklif edebileceği ise gelen bilgiler arasında… Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olan Brezilyalı yıldızın, gitmeye çok fazla sıcak bakmadığı ama kulübün kararına saygı duyacağı ifade edildi.
Hesap kitap devri
Maicon ve Gomis Galatasaray'da beklentilerin üzerinde performanslar ortaya koydu. Özellikle Gomis çok seviliyor ve her yaptığı hareket yakından takip ediliyor. Fransız yıldızın bu sevgi selini bırakıp yeni bir maceraya atılması zor görünüyor. İnter teklifi ise Maicon açısından çok cazip... Brezilyalı için yeni bir meydan okuma hiç de uzak değil. Kendisini yeniden kanıtlamak isteyen Fatih Terim'in bu transfere izin vermesi çok olası değil. Ancak Galatasaray'ın sıcak paraya ihtiyacı düşünülürse Maicon'a onay vermekten başka çaresi kalmayabilir.
Mini yorum Bülent Can
Osmanlıspor, Karabük (2), Gençlerbirliği ve Göztepe ağlarını havalandırmayı başardı. Brezilyalı yıldız, savunmadaki hırslı futboluyla taraftarların gönlünde taht kurdu.
Maicon bu sezon 17 maçın 17'sinde de ilk 11'de sahaya çıktı. 1408 dakika sahada kaldı, sadece 3 maçta kenara geldi.
Cenk Tosun'un 28 milyon euro'ya Everton'a transfer olmasının ardından Maicon'un da İnter'e yüksek bir bedelle gitme durumu ortaya çıktı. Tabii yıldız futbolcunun gitmesi Galatasaraylı taraftarları oldukça üzecek gibi görünüyor.
FERNANDO'YA İZİN
Yurt dışında bulunan oyuncular Antalya'da kafileye dâhil olurken Fernando Reges ise teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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