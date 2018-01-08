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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray'a dev gelir! 60 milyon...

    G.Saray'a dev gelir! 60 milyon...

    G.Saray’ın ’de yaptığı otel için Titanic Grubu devreye girdi. Senelik 6 milyon kirayla 10 yıllık öneri getirdi.

    Sarı-Kırmızılı takımın Başkanı , 'de yapılan otelde turizm sektörünün durumuna göre planlı şekilde hareket ettiklerini kaydetmişti. Otelin inşaatı için Başkanı 'in girişimleriyle yaklaşık 20 milyon dolar kredi alınmıştı. Diğerlerinden farklı bir özellik taşıyan bu krediyle para bankada bloke olduğu için harcamalar sadece otel için kullanılabiliyor. Titanic Otel Grubu yetkilileri, Dursun Özbek ile bir görüşme yaptı. 2018 sonunda geçerli olmak üzere 10 yıllık kiralama teklifi yapıldı. Teklifin yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

    KARAR 20 OCAK SONRASI
    Özbek'in net kararını 20 Ocak'taki seçim sonrası vereceği belirtildi. Başka önemli firmalarla da otel konusunda görüşmeler yapılması bekleniyor. Buradan gelecek gelir, finansal anlamda Sarı-Kırmızılı ekibe biraz da olsa nefes aldıracak!. (Akşam)

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:09
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