G.Saray'a dev gelir! 60 milyon...
G.Saray’ın Mecidiyeköy’de yaptığı otel için Titanic Grubu devreye girdi. Senelik 6 milyon kirayla 10 yıllık öneri getirdi.
Sarı-Kırmızılı takımın Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy'de yapılan otelde turizm sektörünün durumuna göre planlı şekilde hareket ettiklerini kaydetmişti. Otelin inşaatı için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in girişimleriyle yaklaşık 20 milyon dolar kredi alınmıştı. Diğerlerinden farklı bir özellik taşıyan bu krediyle para bankada bloke olduğu için harcamalar sadece otel için kullanılabiliyor. Titanic Otel Grubu yetkilileri, Dursun Özbek ile bir görüşme yaptı. 2018 sonunda geçerli olmak üzere 10 yıllık kiralama teklifi yapıldı. Teklifin yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtildi.
KARAR 20 OCAK SONRASI
Özbek'in net kararını 20 Ocak'taki seçim sonrası vereceği belirtildi. Başka önemli firmalarla da otel konusunda görüşmeler yapılması bekleniyor. Buradan gelecek gelir, finansal anlamda Sarı-Kırmızılı ekibe biraz da olsa nefes aldıracak!. (Akşam)
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:09
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
G.Saray'a dev gelir! 60 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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