Volkan Şen bombası

Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'da devre arası transferleri gözden geçirilirken yerli oyuncular listesine Trabzonspor'un gözden çıkardığı Volkan Şen eklendi. Sezon başında Tudor'un veto etmesi ile son anda gerçekleşmeyen bu transfer için Terim'in yönetime 'serbest kalırsa alınabilir' mesajı verdiği ortaya çıktı. Terim'in yabancı sınırlamasını düşünerek Volkan'ın ismini verdiği belirtiliyor.