Volkan Şen bombası
Sezon başında Galatasaray’ın kapısından dönen Volkan Şen’in transferi için yönetim ve Fatih Terim Trabzonspor’un Volkan için vereceği kararı bekleyecek ve ona göre hareket edecek.
Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'da devre arası transferleri gözden geçirilirken yerli oyuncular listesine Trabzonspor'un gözden çıkardığı Volkan Şen eklendi. Sezon başında Tudor'un veto etmesi ile son anda gerçekleşmeyen bu transfer için Terim'in yönetime 'serbest kalırsa alınabilir' mesajı verdiği ortaya çıktı. Terim'in yabancı sınırlamasını düşünerek Volkan'ın ismini verdiği belirtiliyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:28
-
Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
-
Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
-
Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
Volkan Şen bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.