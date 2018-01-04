 Volkan Şen bombası – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    bombası

    Volkan Şen bombası

    Sezon başında ’ın kapısından dönen ’in transferi için yönetim ve ’un Volkan için vereceği kararı bekleyecek ve ona göre hareket edecek.

    Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'da devre arası transferleri gözden geçirilirken yerli oyuncular listesine Trabzonspor'un gözden çıkardığı Volkan Şen eklendi. Sezon başında Tudor'un veto etmesi ile son anda gerçekleşmeyen bu için Terim'in yönetime 'serbest kalırsa alınabilir' mesajı verdiği ortaya çıktı. Terim'in yabancı sınırlamasını düşünerek Volkan'ın ismini verdiği belirtiliyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:28
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