Terim’e dev destek
TFF’nin, tüm hocaları davet ettiği seminere Terim’i çağırmaması Galatasaraylıları kızdırdı. Taraftardan İmparatora destek mesajı yağdı
* TFF tüm lig takım hocalarını bu hafta yapacağı seminere davet etti, seminere davet edilmeyen tek kişi ise Fatih Terim. Alın size ahınızı, vahınızı, kırgınlığını ve kızgınlığınızı bir kenara bırakıp kenetlenmek için bir sebep daha. @majesteleri10
* Terim'e operasyon çekme çabanızı yesinler. Galatasaray taraftarı, hocasının arkasında. Alayınıza Fatih Terim. Hodri meydan @MSerhat_GS1905
* Siz ne kadar üstüne gitseniz de Fatih hocamızın arkasındayız, size yedirmeyiz @DamlaBahaar
* Fatih Terim'in dönüşü o kadar korkutmuş ki herkesi şaşırdılar. Rahat olun şampiyon Cimbom @1000mg
* Geldiğin günden beri herkes korkusundan titriyor. Heybetini gizli tut Fatih Hocam. Seninleyiz @armasevdası05
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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