 Terim’e dev destek – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Terim’e dev destek

    Terim’e dev destek

    TFF’nin, tüm hocaları davet ettiği seminere Terim’i çağırmaması Galatasaraylıları kızdırdı. Taraftardan İmparatora destek mesajı yağdı

    24. Uluslararası UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri 8-10 Ocak 2018 tarihleri arasında Belek'te düzenlenecek. Tüm teknik direktörlerin davet edildiği seminere Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in TFF tarafından çağırılmaması sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı. Terim ile davalık olan TFF'nin İmparatora karşı kin güttüğünü düşünen taraftarlar, deneyimli hocalarına destek mesajı yağdırdılar. Seminerde Milli Takım hocası Mircea Lucescu, Mustafa Denizli, Özkan Sümer gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak. Terim önceki senelerde bu seminere katılmıştı.

    * TFF tüm lig takım hocalarını bu hafta yapacağı seminere davet etti, seminere davet edilmeyen tek kişi ise . Alın size ahınızı, vahınızı, kırgınlığını ve kızgınlığınızı bir kenara bırakıp kenetlenmek için bir sebep daha. @majesteleri10

    * Terim'e operasyon çekme çabanızı yesinler. taraftarı, hocasının arkasında. Alayınıza Fatih Terim. Hodri meydan @MSerhat_GS1905

    * Siz ne kadar üstüne gitseniz de Fatih hocamızın arkasındayız, size yedirmeyiz @DamlaBahaar

    * Fatih Terim'in dönüşü o kadar korkutmuş ki herkesi şaşırdılar. Rahat olun şampiyon Cimbom @1000mg

    * Geldiğin günden beri herkes korkusundan titriyor. Heybetini gizli tut Fatih Hocam. Seninleyiz @armasevdası05
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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