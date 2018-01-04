Gomis kefil oldu

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Marsilya'da birlikte forma giydiği Evra için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi. Gomis'in Evra ile ilgili, "Oynadığı takımlar zaten kalitesini gösteriyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır" dediği öğrenildi