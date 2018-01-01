Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer döneminde Vagner Love'u kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim, takımın hücum hattı için harekete geçti.
Devre arası transfer dönemine hızlı giren Galatasary, Alanyaspor'un golcü ismi Vagner Love'u kadrousna katmaya hazırlanıyor. Oyuncu için kulübüne henüz teklif yapılmazken Terim'in oyuncuyu arayarak 'Seni takımda görmek istiyorum' dediği Brezilyalı oyuncunun ise bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
Galatasaray cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş da Love için devreye girdi. Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında forvet hattında sıkıntı yaşaması muhtemel Beşiktaş, çözüm için Alanyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Love için yönetime 'Bu transferi bitirin' dediği gelen bilgiler arasında.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:55
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
Terim ve Güneş aynı isim için devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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