Terim ve Güneş aynı isim için devrede!

Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim, takımın hücum hattı için harekete geçti.

Devre arası transfer dönemine hızlı giren Galatasary, Alanyaspor'un golcü ismi Vagner Love'u kadrousna katmaya hazırlanıyor. Oyuncu için kulübüne henüz teklif yapılmazken Terim'in oyuncuyu arayarak 'Seni takımda görmek istiyorum' dediği Brezilyalı oyuncunun ise bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Galatasaray cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş da Love için devreye girdi. Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında forvet hattında sıkıntı yaşaması muhtemel Beşiktaş, çözüm için Alanyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Love için yönetime 'Bu transferi bitirin' dediği gelen bilgiler arasında.



