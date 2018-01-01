 Terim ve Güneş aynı isim için devrede! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Terim ve Güneş aynı isim için devrede!

    Terim ve Güneş aynı isim için devrede!

    ve , ara döneminde 'u kadrosuna katmak istiyor.

    'da teknik direktörlüğe getirilen , takımın hücum hattı için harekete geçti.

    Devre arası dönemine hızlı giren Galatasary, 'un golcü ismi 'u kadrousna katmaya hazırlanıyor. Oyuncu için kulübüne henüz teklif yapılmazken Terim'in oyuncuyu arayarak 'Seni takımda görmek istiyorum' dediği Brezilyalı oyuncunun ise bu teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
    Galatasaray cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, da Love için devreye girdi. 'un takımdan ayrılması sonrasında forvet hattında sıkıntı yaşaması muhtemel Beşiktaş, çözüm için Alanyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Teknik direktör 'in Love için yönetime 'Bu transferi bitirin' dediği gelen bilgiler arasında.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:55
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