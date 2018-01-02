Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim!
Barça’ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesine göre tecrübeli futbolcunun Arsenal işi tamamen yattı. Arda’yı almaya en yakın kulüp olarak Everton gösterildi
KATALAN ekibinde Luis Enrique'nin yerine gelen Ernesto Valverde'nin takımda istemediği Arda Turan'ın yeni adresi merak ediliyor. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli futbolcunun tıpkı Cenk Tosun gibi Everton'a gidebileceği iddia edildi. Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını yazdı.
BİR İHTİMAL de MİLAN
GAZETE haberinde Arda Turan'ı Cenk Tosun'u transfer eden Everton'ın da istediğini duyurdu. 30 yaşındaki futbolcunun 7 milyon euro'yu bulan yıllık ücreti şu aşamada transferin önündeki en büyük engel. Arda'yı isteyen kulüpler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan da var. Ancak İtalyan devi, maaş cetvelini hesaplayarak Arda için 7 milyon euro'luk bir yükümlülüğün altına girmek istemiyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:47
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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