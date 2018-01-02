KATALAN ekibinde Luis Enrique'nin yerine gelen Ernesto Valverde'nin takımda istemediği Arda Turan'ın yeni adresi merak ediliyor. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli futbolcunun tıpkı Cenk Tosun gibi Everton'a gidebileceği iddia edildi. Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını yazdı.



BİR İHTİMAL de MİLAN

GAZETE haberinde Arda Turan'ı Cenk Tosun'u transfer eden Everton'ın da istediğini duyurdu. 30 yaşındaki futbolcunun 7 milyon euro'yu bulan yıllık ücreti şu aşamada transferin önündeki en büyük engel. Arda'yı isteyen kulüpler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan da var. Ancak İtalyan devi, maaş cetvelini hesaplayarak Arda için 7 milyon euro'luk bir yükümlülüğün altına girmek istemiyor.



