 Everton ne yapıyor? Şimdi de o isim! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    ne yapıyor? Şimdi de o isim!

    <a href="/index/everton?id=f9062aa7-4584-4823-befe-f761a6403b8d" class="" rel="tag">Everton</a> ne yapıyor? Şimdi de o isim!

    Barça’ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesine göre tecrübeli futbolcunun işi tamamen yattı. Arda’yı almaya en yakın kulüp olarak gösterildi

    KATALAN ekibinde Luis Enrique'nin yerine gelen Ernesto Valverde'nin takımda istemediği 'ın yeni adresi merak ediliyor. Adı Galatasaray ve ile de anılan milli futbolcunun tıpkı gibi 'a gidebileceği iddia edildi. Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesi, 'ın menajeri Ahmet Bulut'un Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını yazdı.

    BİR İHTİMAL de MİLAN
    GAZETE haberinde 'u eden Everton'ın da istediğini duyurdu. 30 yaşındaki futbolcunun 7 milyon euro'yu bulan yıllık ücreti şu aşamada transferin önündeki en büyük engel. Arda'yı isteyen kulüpler arasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan da var. Ancak İtalyan devi, maaş cetvelini hesaplayarak Arda için 7 milyon euro'luk bir yükümlülüğün altına girmek istemiyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:47
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