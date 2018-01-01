Yardımcılarının kimin olacağı merak konusu olan Fatih Terim'in "Teklif götüreceğim" dediği Taffarel sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Terim'in yaptığı teklife 'evet' diyen Brezilyalı isim, Galatasaray'ın devre arasındaki kampına katılacak.

DROGBA VE ELMANDER İSİMLERİ DE GEÇİYOR...

Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için adı geçen diğer isimler arasında ise Hasan Şaş, Drogba ve Elmander de yer alıyor... Terim'in kesinleşen ilk yardımcısı ise Levent Şahin olmuştu...