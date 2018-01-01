 O efsane de Galatasaray'a döndü: Drogba ve Elmander... – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    O efsane de 'a döndü: ve ...

    O efsane de <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a döndü: <a href="/index/drogba?id=827c40ac-0258-4d4a-8306-f96653cf98c4" class="" rel="tag">Drogba</a> ve <a href="/index/elmander?id=f09825b6-2f15-494c-bd6d-79845d12309b" class="" rel="tag">Elmander</a>...

    'in 'daki 4. dönemini başlatan imza töreninde gündeme getirdiği Taffarel'den olumlu yanıt geldi.

    Yardımcılarının kimin olacağı merak konusu olan 'in "Teklif götüreceğim" dediği Taffarel sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Terim'in yaptığı teklife 'evet' diyen Brezilyalı isim, 'ın devre arasındaki kampına katılacak.

    DROGBA VE ELMANDER İSİMLERİ DE GEÇİYOR...
    Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için adı geçen diğer isimler arasında ise , ve de yer alıyor... Terim'in kesinleşen ilk yardımcısı ise Levent Şahin olmuştu...

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:28
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