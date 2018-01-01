O efsane de Galatasaray'a döndü: Drogba ve Elmander...
Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemini başlatan imza töreninde gündeme getirdiği Taffarel'den olumlu yanıt geldi.
Yardımcılarının kimin olacağı merak konusu olan Fatih Terim'in "Teklif götüreceğim" dediği Taffarel sarı-kırmızılı takıma dönüyor. Terim'in yaptığı teklife 'evet' diyen Brezilyalı isim, Galatasaray'ın devre arasındaki kampına katılacak.
DROGBA VE ELMANDER İSİMLERİ DE GEÇİYOR...
Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için adı geçen diğer isimler arasında ise Hasan Şaş, Drogba ve Elmander de yer alıyor... Terim'in kesinleşen ilk yardımcısı ise Levent Şahin olmuştu...
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:28
-
Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
-
Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
-
Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
O efsane de Galatasaray'a döndü: Drogba ve Elmander... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.