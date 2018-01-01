 İlk teklif TFF 1.Lig'den geldi! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    İlk teklif TFF 1.Lig'den geldi!

    İlk teklif TFF 1.Lig'den geldi!

    ’da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen ’a ilk teklif ’dan geldi.

    TFF 1. Lig ekibi, Emrah'ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek.

    Emrah bu sezon 'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:08
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