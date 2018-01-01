İlk teklif TFF 1.Lig'den geldi!
Galatasaray’da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan’a ilk teklif Adana Demirspor’dan geldi.
TFF 1. Lig ekibi, Emrah'ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek.
Emrah bu sezon Süper Lig'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:08
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
Türker hala aynı transfer politikaları hala fahiş paralara futbolcu transferleri sonrasında yüzmilyonlarca lira borç batağı yazık ...
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Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
boş hayaller Aziz Yıldırım'ın boş transfer hayalleri.
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G.Saray'da 200 milyonluk kriz!
Toplam 2
Yorum
UA DURSUN ÖZBEK CAN TOPSAKAL ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETİCİMİYDİKİDE TEKRAR LİSTEYE ALDIN.BASKETBOLU BATIRDI.ŞİMDİ LİSTEDE YOKSA BAŞKA BİR ŞEYMİ VAR
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