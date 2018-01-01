 Colin Kazım'ın G.Saray pişmanlığı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ın G.Saray pişmanlığı

    <a href="/index/colin-kazim?id=4074ca44-2ca7-4651-a212-3f5e9b634047" class="" rel="tag">Colin Kazım</a>'ın G.Saray pişmanlığı

    Ligi ekiplerinden Corinthians forması giyen Türk futbolcu Richards, basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

    Ligi'nde Corinthians ile sezonu şampiyon tamamlayan ve 'da şampiyon olan ilk Avrupalı oyuncu unvanını kazanan Türk futbolcu Richards, Brezilya basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.

    ''RESMEN UYUŞTURUCU ALMAK GİBİ...''
    Corinthians'ta oynamanın kendisini çok güçlü hissettirdiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, ''Corinthians'ın gücünü hissediyorum. Özellikle oynadığım zaman daha güçlü oluyorum. Her şeyimle savaşmaya başlıyorum. Bu resmen uyuşturucu almak gibi bir şey. Oynamak, size güç veriyor'' sözlerini kullandı.

    ''GALATASARAY'DAN AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLDUM''
    Kariyerindeki en büyük pişmanlığın 'dan ayrılmak olduğunu belirten Kazım, ''Büyük takımlarda oynamak harika bir his. Tüm genç oyunculara eğer ayrılırsanız, pişman olursunuz diyorum. Tamam, başka bir takıma gidince daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu sizin hayatınız. Ama paradan daha önemli şeyler de var. 'dan ayrıldığımda bunları hissettim ve ayrıldığıma pişman oldum'' dedi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
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