Colin Kazım'ın G.Saray pişmanlığı
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians forması giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards, Brezilya basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
Brezilya Ligi'nde Corinthians ile sezonu şampiyon tamamlayan ve Brezilya'da şampiyon olan ilk Avrupalı oyuncu unvanını kazanan Türk futbolcu Colin Kazım Richards, Brezilya basınına verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.
''RESMEN UYUŞTURUCU ALMAK GİBİ...''
Corinthians'ta oynamanın kendisini çok güçlü hissettirdiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, ''Corinthians'ın gücünü hissediyorum. Özellikle oynadığım zaman daha güçlü oluyorum. Her şeyimle savaşmaya başlıyorum. Bu resmen uyuşturucu almak gibi bir şey. Oynamak, size güç veriyor'' sözlerini kullandı.
''GALATASARAY'DAN AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLDUM''
Kariyerindeki en büyük pişmanlığın Galatasaray'dan ayrılmak olduğunu belirten Kazım, ''Büyük takımlarda oynamak harika bir his. Tüm genç oyunculara eğer ayrılırsanız, pişman olursunuz diyorum. Tamam, başka bir takıma gidince daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu sizin hayatınız. Ama paradan daha önemli şeyler de var. Galatasaray'dan ayrıldığımda bunları hissettim ve ayrıldığıma pişman oldum'' dedi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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hahan yetenekli olsaydı avrupa takımları çoktan almıştı zaten.
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refik tuğlu bir galatasaraylı olarak cenk kardeşimle gurur duyuyorum. ve başarıiarın devamını diliyorum uşaktan sevgiler saygılar
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Kocaman’a güvenimiz sonsuz
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kartal Kocamanın şimdiye kadar aldırdıgı oyunculara bir bakın bakalım,hangisine iyi diyebileceksiniz,bu oyunculara kaç para kaptırdınız.Sonra konuş
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