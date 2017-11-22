"Taffarel gitti, Muslera çöktü!"
22 Kasım 2017, Çarşamba
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A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray'da bu sezon yükseliş olduğunu ama Muslera'nın performansında da net bir şekilde gerileme olduğunu kaydetti. Taner Karaman ayrıca, "Ben Galatasaray'ın, ilk yarıdan ligi ilk 3'te bitireceğini zannetmiyorum. Hatta Fenerbahçe'nin de muhtemelen Galatasaray'ı geride bırakacağını düşünüyorum. Igor Tudor'la devam ederlerse, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından, 4. sırada kendisine yer bulur Galatasaray." ifadelerini kullandı.
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