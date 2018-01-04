 Sola dev bir isim: Blind – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Sola dev bir isim: Blind

    Sola dev bir isim: Blind

    Sarı-kırmızılı ekip, ’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ünlü futbolcunun peşine düştü. Blind’in sözleşmesinin bitecek olması umutları yükseltiyor

    Galatasaray, taraftarları coşturacak bir ismi sonunda gündemine aldı. Asamoah'ın bir geliyorum deyip bir vazgeçmesi, Evra'nın 37 yaşında olması beklentileri düşürürken takımı ve taraftarları ateşleyecek öneri Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Mayıs ayı sonunda Sportif AŞ'nin kara geçmesi için gelirleri artırmak isteyen ve şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamak istemeyen Özbek'in Daley Blind'in durumunun araştırılmasını istedi.

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI
    Bu durum Terim'i de heyecanlandırırken Hollandalı sol bekin, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması avantaj olarak görülüyor. Bu sezon İngiltere'de sadece 5 maçta forma şansı bulabilen ve bu durumdan memnun olmayan 27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın menajeri ve İngiliz kulübü nezdinde girişimlere başladığı belirtiliyor.

    Savaş ÇORLU

    Estetik bir oyuncu
    Blind çok yönlü bir savunma oyuncusu. Ajax'ta en iyi maçlarını orta saha oynadığı dönemde çıkardı. 'da ise stoper, sol bek ve zaman zaman orta alanda tercih edildi. Atletik bir oyuncu değil ama fazlasıyla estetik. Top tekniği, saha görüşü üst düzey. Hem yerden hem havadan harika paslar atabiliyor. Duran topları iyi kullanıyor. Savunmada görev aldığında, top kendi takımındayken orta sahada adeta ekstra bir oyuncu oluyor.

    Mini yorum: Rıdvan Aksu

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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