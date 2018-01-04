Sola dev bir isim: Blind
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United’da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ünlü futbolcunun peşine düştü. Blind’in sözleşmesinin bitecek olması umutları yükseltiyor
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bu durum Terim'i de heyecanlandırırken Hollandalı sol bekin, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması avantaj olarak görülüyor. Bu sezon İngiltere'de sadece 5 maçta forma şansı bulabilen ve bu durumdan memnun olmayan 27 yaşındaki oyuncuyu ara transferde kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın menajeri ve İngiliz kulübü nezdinde girişimlere başladığı belirtiliyor.
Savaş ÇORLU
Estetik bir oyuncu
Blind çok yönlü bir savunma oyuncusu. Ajax'ta en iyi maçlarını orta saha oynadığı dönemde çıkardı. Manchester United'da ise stoper, sol bek ve zaman zaman orta alanda tercih edildi. Atletik bir oyuncu değil ama fazlasıyla estetik. Top tekniği, saha görüşü üst düzey. Hem yerden hem havadan harika paslar atabiliyor. Duran topları iyi kullanıyor. Savunmada görev aldığında, top kendi takımındayken orta sahada adeta ekstra bir oyuncu oluyor.
Mini yorum: Rıdvan Aksu
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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