Carrasso'nun yeni adresi belli oldu
Fatih Terim’in gönderilmesini istediği yedek kaleci Cedric Carrasso, Fransa 1. Lig ekiplerinden Angers ile anlaştı...
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:16
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Sola dev bir isim: Blind
Toplam 2
Yorum
BeykozlUltrAslan Budur Ya Ne Evrası Dedem Yasında Adam Azız Behıcı de Al Arkasına Sol Bek Derdın Kalmasın Blind Stoperde de Iyı Değişe değişe Oynar.
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Bayern Münih kalecisiz kaldı
Toplam 1
Yorum
bjk Tolga'yı verelim 10m euraya :)
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Skibbe: Beni hayret ettirdi
Toplam 1
Yorum
mehmet cenk e sadece 15 dk fırsat vermiş birde hiç bir şey yapmadı diyor. sen 15 dklığına teknik direktör olsan ne yapardın. hiç birşey ..
Carrasso'nun yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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