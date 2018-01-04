 Carrasso'nun yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Carrasso'nun yeni adresi belli oldu

    Carrasso'nun yeni adresi belli oldu

    ’in gönderilmesini istediği yedek kaleci , 1. Lig ekiplerinden Angers ile anlaştı...

    G.Saray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 'nun Sarı-Kırmızılı takımdaki macerası sona eriyor... 'in göreve gelmesinin ardından gönderilmesini istediği Fransız file bekçisi ülkesinin takımlarından Angers ile büyük oranda anlaşma sağladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre 36 yaşındaki file bekçisi kısa süre içinde Angers ile sözleşme imzalayacak. Carasso, 'la hiçbir lig maçında süre alamadı. Fransız eldiven sadece Sivas Belediyespor'la kupada oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:16
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