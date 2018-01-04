 Galatasaray'ın efsane ismi resmen döndü! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın efsane ismi resmen döndü!

    Galatasaray'ın efsane ismi resmen döndü!

    Taffarel 'a döndüğünü yaptığı paylaşımla duyurdu.

    , 'a geri döndüğünü duyurdu.

    Taffarel Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın 'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim .
    Evet Cimbom nerde kalmıştık!

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
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