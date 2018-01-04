 Fedakarlıktan kaçmam – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Fedakarlıktan kaçmam

    Fedakarlıktan kaçmam

    , liste eleştirilerine yanıt verdi

    Erken seçimde aday olan başkanların listesine girmesi beklenen fakat iki adayın listesinde de yer almayan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Albayrak, kendisine gelen tepki mesajlarını okuduğunu belirterek, "Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da" dedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:36
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