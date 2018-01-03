 EuroCup'ta G.Saray OB, sahasında Darüşşafaka'ya kaybetti – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    EuroCup'ta G.Saray OB, sahasında Darüşşafaka'ya kaybetti

    EuroCup'ta G.Saray OB, sahasında Darüşşafaka'ya kaybetti

    Basketbol ULEB son 16 turu E Grubu ilk hafta maçında ile Darüşşafaka, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Daçka mücadeleyi 84-65 kazandı.

    İki Türk temsilcisinin karşılaştığı ULEB E Grubu ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda 'ı 84-65 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 5-4 üstün geçti. Kidd ve Johnson'ın pota altından bulduğu sayılarla Darüşşafaka, 5. dakikada öne geçti: 7-9. Hızlı hücumlarla sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında Johson ve Kidd ile sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada yeniden üstünlük kurdu: 21-25. İki ekibin de savunmayı sertleştirdiği son bölümde pota altından Eric, Bell ve Johnson ile sayılar bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 37-29 önde girdi.

    İkinci yarıya etkili başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Eric'in pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-47. Sant Roos ve Kidd'in pota altından Kartal Özmızrak'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, final periyoduna 65-44 önde gitti.

    Son periyotta Sant-Roos, Johnson ve Eric ile sayılar bularak oyunu domine eden Darüşşafaka, salondan 84-65 galip ayrıldı.

    Darüşşafaka forması giyen Jajuan Johnson, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da ise Dwight Hardy 15 sayı ile oynadı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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