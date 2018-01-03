EuroCup'ta G.Saray OB, sahasında Darüşşafaka'ya kaybetti
Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Daçka mücadeleyi 84-65 kazandı.
İki Türk temsilcisinin karşılaştığı ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 84-65 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 5-4 üstün geçti. Kidd ve Johnson'ın pota altından bulduğu sayılarla Darüşşafaka, 5. dakikada öne geçti: 7-9. Hızlı hücumlarla sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında Johson ve Kidd ile sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada yeniden üstünlük kurdu: 21-25. İki ekibin de savunmayı sertleştirdiği son bölümde pota altından Eric, Bell ve Johnson ile sayılar bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 37-29 önde girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Darüşşafaka, Johnson ve Eric'in pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-47. Sant Roos ve Kidd'in pota altından Kartal Özmızrak'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, final periyoduna 65-44 önde gitti.
Son periyotta Sant-Roos, Johnson ve Eric ile sayılar bularak oyunu domine eden Darüşşafaka, salondan 84-65 galip ayrıldı.
Darüşşafaka forması giyen Jajuan Johnson, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da ise Dwight Hardy 15 sayı ile oynadı.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:21
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 10
Yorum
gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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