Efes Pana’ya karşı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Yunanistan deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 16 hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Saat 22.15'te başlayacak bu zorlu mücadele beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Anadolu Efes, geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 11 mağlubiyet alırken, Yunan ekibi ise 10 maçını kazandı, 5 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.