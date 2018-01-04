 Efes Pana’ya karşı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Efes Pana’ya karşı

    Efes Pana’ya karşı
    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Yunanistan deplasmanına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 16 hafta maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Saat 22.15'te başlayacak bu zorlu mücadele beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Anadolu Efes, geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 11 mağlubiyet alırken, Yunan ekibi ise 10 maçını kazandı, 5 kez salondan yenilgiyle ayrıldı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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