Erman Kunter'den istifa yanıtı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, maç içinde kırılganlık yaşadıklarını dile getirerek, "Sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz, maç içinde kırılganlık yaşıyoruz. Maçı kazanmak adına savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaştıkça da hata yapıyoruz. Oyunu tutamıyoruz. Ucu ucuna arka arkaya maçlar kaybettiğimiz için takımı sarsıyor. Richard ve Hopson'ın devam eden sakatlığı olunca onları da kullanamadık. Bu şekilde de kaybettik "dedi.



İSTİFA SESLERİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Taraftarların protestosunu değerlendiren deneyimli koç, "Dört sayı mağlupken istifa sesleri başlıyor ve artarak devam ediyor. Takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda takımı destekliyorsanız maçın sonuna kadar desteklersiniz. Bizde ise çok farklı şeyler oluyor. Önde olduğumuz maçta 'Hakeme niye itiraz etmiyorsun' diye tepki geliyor. Bununla başa çıkmak mümkün değil" diye konuştu.



Kağıt üzerinde Daçka'yı yenemeyecek güçte olmadıklarının altını çizen Kunter, "İlk turda da bu takım nerelerden üst tura çıktı. Bugüne kadar ilk defa böyle maç kaybediyoruz. Kaybettiğimiz maçların çoğunda 3 sayı ya da 5 sayıyla kaybettik. Böyle kaybedince takımda biraz motivasyon eksikliği oluyor. Zaman zaman bazı oyunculardan hiç verim alamıyoruz. Kötü bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Bazen bu tip mağlubiyetlerin faydası olur. Bazen çok farklı mağlup olan takımlar daha iyi reaksiyon verirler. Yeni oyuncu getirdik, biraz kilosu var. 2 aydır oynamıyor. Bize anında artı getirecek oyuncu bulmak kolay değil. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BENİM HAKKIMDAKİ KARARI YÖNETİM KURULU VERİR

İstifa edip etmeyeceği ile ilgili konuşan Erman Kunter, "Benimle ilgili bir şey varsa buna Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Sorumlu aranacaksa sorumlu koçtur. 12 oyuncu emek veriyor, bu emeğe saygı göstermemiz gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.