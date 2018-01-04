 Juventus’a bağlı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’a bağlı

    Juventus’a bağlı
    Asamoah'ı n da temsilcisi olan Pastorello, "Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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