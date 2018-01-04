Juventus’a bağlı

Asamoah'ı n da temsilcisi olan Pastorello, "Elbette ki onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus'un oyuncusu. Transferi daha çok Juventus'un tavrına bağlı. Şu an bunun dışında bir şey söylemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.