 Amatöre gitti – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Amatöre gitti

    Amatöre gitti
    Galatasaray ve 'un eski yıldızı Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor ile anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun, eski takım arkadaşı Zafer Şahin'in antrenörlük yaptığı Ereğli Belediyespor ile yarın basın önünde sözleşme imzalayacak.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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