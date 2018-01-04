 11 milyon Euro’ya Japonya’da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    11 milyon Euro’ya Japonya’da

    11 milyon Euro’ya Japonya’da
    Engin Baytar amatöre giderken 'ın eski oyuncularından Jo ise Japonya'dan Nagoya Grampus'a transfer oldu. Japon temsilcisi, Corinthians'ta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Brezilyalı forvet, geçen yıl 34 maçta 18 gol atmıştı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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