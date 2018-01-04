 Hagi’nin rüyası – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Hagi’nin rüyası

    Hagi’nin rüyası
    Viitorul'u Romanya'da şampiyonluğa taşıyarak tarih yazan Gheorghe Hagi'nin aklı 'de. Efsane isim "Ben de bir gün Guardiola, Conte gibi İngiltere'de çalışıp, Premier Lig'e damga
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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