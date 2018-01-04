 15 dakika görüşebilir miyiz! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    15 dakika görüşebilir miyiz!

    15 dakika görüşebilir miyiz!

    ’in performansını eleştiren Daniel Bravo, “’nın yerine ’i Nice’e kim aldırdıysa onunla görüşmek isterim” diye konuştu

    Geçen sezon Belhanda ve Balotelli'nin performansı ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran Nice, bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. 'nın yerine alınan Sneijder bekleneni veremezken kulübün efsane isimlerinden Daniel Bravo'dan sert tepki geldi. Nice'in menajerler tarafından dolandırıldığını iddia eden Bravo, "Cyrprien, Lusambu ve Sneijder'e verilen rakamlarla rahatlıkla Belhanda tutulabilirdi. Ayrıca 'nın yerini doldurabileceğini düşünerek Sneijder'i kim aldırdıysa onunla 15 dakika futbol sohbeti yapmak isterim" sözlerini kullandı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    15 dakika görüşebilir miyiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN