 Endoğan-Umut çıkış kapısında – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Endoğan-Umut çıkış kapısında

    Endoğan-Umut çıkış kapısında
    CİMBOM'a Roberto Mancini döneminde gelen Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim sezon başı kadro dışı bırakılan iki futbolcuyu kontenjan fazlalığı nedeniyle düşünmüyor. , Boluspor'a imza atmaya yakın. de kesin olarak
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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