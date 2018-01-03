 Menajer tehlikesi kapıda! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Menajer tehlikesi kapıda!

    Menajer tehlikesi kapıda!

    Sezon başı transferde 40 milyon euro bonservis ödeyen 'da toplam 8.9 milyon euro komisyon ödemesi yapılacağı belirtilmişti.

    Ancak sarı-kırmızılı yönetim geçen 5 aylık süreçte menajerlere ödeme yapmadı.

    sürecine giren 'da 20 Ocak'a kadar kasadan para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon euro alacağı olan kısa sürede ödeme yapmazsa Galatasaray'ın FIFA 'ya şikayet edilmesi gündeme gelecek.

    Parasını ilk talep eden ilk menajerin Ndiaye'nin temsilcisi olduğu öğrenildi. Oyuncusuna Çin'den 18 milyon euro'luk teklif getiren Ndiaye'nin menajeri, 600 bin euro olan alacağını talep etti.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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