Menajer tehlikesi kapıda!
Sezon başı transferde 40 milyon euro bonservis ödeyen Galatasaray'da menajerlere toplam 8.9 milyon euro komisyon ödemesi yapılacağı belirtilmişti.
Seçim sürecine giren Galatasaray'da 20 Ocak'a kadar kasadan para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon euro alacağı olan menajerlere kısa sürede ödeme yapmazsa Galatasaray'ın FIFA 'ya şikayet edilmesi gündeme gelecek.
Parasını ilk talep eden ilk menajerin Ndiaye'nin temsilcisi olduğu öğrenildi. Oyuncusuna Çin'den 18 milyon euro'luk teklif getiren Ndiaye'nin menajeri, 600 bin euro olan alacağını talep etti.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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