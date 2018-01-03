 Fatih Terim bugün dönüyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    bugün dönüyor

    Fatih Terim bugün dönüyor
    Yeni yıl tatili için Amerika'da kızının yanına giden Fatih Terim bugün İstanbul'a dönüyor. Bol bol torunu ile zaman geçiren ve stres atan tecrübeli teknik adam, döner dönmez soluğu Florya Tesisleri'nde alacak, devre arası programı ve ara transfer için çalışmalara başlayacak.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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