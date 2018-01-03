Fatih Terim bugün dönüyor

Yeni yıl tatili için Amerika'da kızının yanına giden Fatih Terim bugün İstanbul'a dönüyor. Bol bol torunu ile zaman geçiren ve stres atan tecrübeli teknik adam, döner dönmez soluğu Florya Tesisleri'nde alacak, devre arası programı ve ara transfer için çalışmalara başlayacak.