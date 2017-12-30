 Galatasaray için şok iddia: Yeni transfer... – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    için şok iddia: Yeni ...

    Galatasaray için şok iddia: Yeni transfer...

    Kadın Basketbol Takımı'nın transferlerinden 'nın hala takım forması giyememesinin nedeni belli oldu.

    'ın 15 gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aylığına 120 bin TL karşılığında transferettiği 33 yaşındaki 'nın lisans sorununun çözülememesinden kaynaklı forma giyemediği iddia edildi.

    İddiaya göre; Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve genel menajer Ömer Yalçınkaya'nın gözünden kaçan yerli oyuncu kontenjanındaki fazlalıktan kaynaklı bir yerli oyuncu ile yollar ayrılmadan tecrübeli oyuncunun forma giyemeyeceği belirtildi.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:05
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