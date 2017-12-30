Galatasaray için şok iddia: Yeni transfer...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın transferlerinden Tuğba Taşçı'nın hala takım forması giyememesinin nedeni belli oldu.
Galatasaray'ın 15 gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aylığına 120 bin TL karşılığında transferettiği 33 yaşındaki Tuğba Taşçı'nın lisans sorununun çözülememesinden kaynaklı forma giyemediği iddia edildi.
İddiaya göre; Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal ve genel menajer Ömer Yalçınkaya'nın gözünden kaçan yerli oyuncu kontenjanındaki fazlalıktan kaynaklı bir yerli oyuncu ile yollar ayrılmadan tecrübeli oyuncunun forma giyemeyeceği belirtildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:05
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
crm iyi bir fenerbahçeli ama fenerin bu kadrosunda oynayacak formda değil.yazık almanyanın 2. lig takımı istiyor.çok çalışmalı.boşa para verildi
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 9
Yorum
salim 10 milyondan fazla etmez kadroya bile girmekte zorlanır fos transfer
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
fb trabzon boşuna göndermedi.bjk yi kazıklıyacaktı kabak fb ye patladı.hep sakat.yalan oynayamadığı için .sakat futbolcuyu almanlar niye alsın.
Galatasaray için şok iddia: Yeni transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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