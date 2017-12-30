Galatasaray’ın kupasız yılı
Galatasaray, 2017 yılında 3 teknik direktörle çalışırken, transfere de 45 milyon 550 bin Euro harcadı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu yılı kupa almadan tamamladı.
12 futbolcu transfer edildi
2017 senesinde Galatasaray, transferde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonun devre arasında takıma Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues'i kattı. 2017-2018 yaz transfer döneminde ise takımı baştan aşağıya yeniledi. Aslan, Podolski, Wesley Sneijder, Bruma, Chedjou, Semih Kaya, Carole, Cavanda, Cenk Gönen ve Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı. Onların yerine Carrasco, Latovlevici, Denayer, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda'yı takıma monte etti.
45 milyon 550 bin Euro transfere harcandı
Birçok Avrupa ekibinin peşinden koşan Portekizli futbolcu Bruma ile yollar ayrıldı. Galatasaray, genç futbolcuyu Alman ekibi RB Leipzig'e bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'ya sattı. Sarı-kırmızılılar, 2017 yılında takıma transfer ettiği futbolculara 45 milyon 550 bin Euro harcadı.
Avrupa kupalarında Östersunds kazası
2016-2017 sezonunda cezası Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması nedeniyle 2017-2018 sezonuna UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil oldu. Bu turda İsveç ekibi Östersunds FK ile eşleşti. Aslan, Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına sürpriz bir şekilde erken veda etti.
Kupası geçen bir sezon
Galatasaray, 2016-2017 sezonunu kupasız tamamladı. Ligde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle toplam 64 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligi averajla 4. sırada tamamladı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elendi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:51
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Çağlar söyüncü'yü ben beğeniyorum.Bence defansa katkı sağlar.Alınması gereken futbolculardan bir tanesi ama kaan ayhan da olabilir.
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
bşk top oynamamış dembaba dan bu sene verim beklemek hayalciliktir.pintiliği bırakın çağ atlamış bjk ye yakışan 1. santrafor alın.negredo 2 olur
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
md negredo ancak 2. santrafor olabilir.dem baba kumar olur. bjk ye ligte ve şampiyonlar liginde 1. santrafor olacak hazır santrafor gerekir....
Galatasaray’ın kupasız yılı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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