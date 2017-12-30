3 hoca, 45 milyon 550 bin €, 0 kupa
Galatasaray’da 2017 yılını yönetimsel ve sportif olarak çok hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılı kulübün futbol takımı 2017 senesinde 3 teknik adamla çalıştı.
12 futbolcu transfer edildi
2017 senesinde Galatasaray, transferde hareketli günler geçirdi. Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonun devre arasında takıma Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues'i kattı. 2017-2018 yaz transfer döneminde ise takımı baştan aşağıya yeniledi. Aslan, Podolski, Wesley Sneijder, Bruma, Chedjou, Semih Kaya, Carole, Cavanda, Cenk Gönen ve Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırdı. Onların yerine Carrasco, Latovlevici, Denayer, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda'yı takıma monte etti.
45 milyon 550 bin Euro transfere harcandı
Birçok Avrupa ekibinin peşinden koşan Portekizli futbolcu Bruma ile yollar ayrıldı. Galatasaray, genç futbolcuyu Alman ekibi RB Leipzig'e bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'ya sattı. Sarı-kırmızılılar, 2017 yılında takıma transfer ettiği futbolculara 45 milyon 550 bin Euro harcadı.
Avrupa kupalarında Östersunds kazası
2016-2017 sezonunda cezası Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması nedeniyle 2017-2018 sezonuna UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil oldu. Bu turda İsveç ekibi Östersunds FK ile eşleşti. Aslan, Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına sürpriz bir şekilde erken veda etti.
Kupası geçen bir sezon
Galatasaray, 2016-2017 sezonunu kupasız tamamladı. Ligde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve beraberlikle toplam 64 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligi averajla 4. sırada tamamladı. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Medipol Başakşehir'e elendi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:03
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 34
Yorum
AAA Baban yaşın dakini dövdün diyenler bjk taraftarı neden fikret orman sahip çıkıyor GS dan uzaklaş tırıp BJKY almakiçin gazetecide özele girme
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Favori Balotelli
Toplam 5
Yorum
bjk balotelli değiş 35 45 55 atar bu takımda şımarık halleride yok nicede oynadığı oyunu ve attığı golleri izleyin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 4
Yorum
muhittin Cenk bu!...bir yıl sonra Mencester City'ye 50 mliyon paunda gitmesi daha mantıklı...
3 hoca, 45 milyon 550 bin €, 0 kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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