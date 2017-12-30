Elmander geliyor mu?
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılığı görevine getirileceği iddia edilen Johan Elmander için İsveç ekibi Örgryte başkanı Joacim Nordh açıklamada bulundu.
İsveç ekibi Örgryte forması giyen Johan Elmander için kulüp başkanı Joacim Nordh flaş bir açıklama yaptı.
Elmander için Galatasaray'dan herhangi bir resmi teklif almadıklarını dile getiren Nordh "Söylenti dışında bir şey yok. Herhangi bir kulüpten teklif almadık" dedi.
Antrenmanlara 6 Ocak'ta başlayacaklarını da hatırlatan Nordh, İsveçli yıldız oyuncunun geleceği hakkında "Elmander'in nerede olduğunu şu an bilmiyoruz. Telefonlara cevap vermiyor. Bu nedenle, kendisine ulaşan bir teklif olup olmadığı konusunda yorum yapamıyorum. Antrenmanlar başlamadan kendisiyle bir araya geleceğiz. O zaman geleceği hakkında konuşup işleri netleştireceğiz" şeklinde konuştu.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:22
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Favori Balotelli
Toplam 4
Yorum
misafir Ikinci Pascal olur Besiktas icin. Bu cocugun sevgiye ihtiyaci var. Besiktas turbinleri sevildigini hissetirirlerse, cok buyuk top oynar.
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''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''
Toplam 12
Yorum
KESKİNKALE Başkan kaprise gerek yok Alanya ya Tudor uyar valla TAM İSABET
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''Tudor denen şahıs benden randevu bile alamaz!''
Toplam 12
Yorum
KESKİNKALE Başkan kaprise gerek yok, Alanya ya Tudor uyar valla bence TAM İSABET
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