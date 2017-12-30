 Elmander geliyor mu? – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Elmander geliyor mu?

    Elmander geliyor mu?

    'ın yeni teknik direktörü 'in yardımcılığı görevine getirileceği iddia edilen için ekibi Örgryte başkanı açıklamada bulundu.

    ekibi Örgryte forması giyen için kulüp başkanı flaş bir açıklama yaptı.

    Elmander için 'dan herhangi bir resmi teklif almadıklarını dile getiren Nordh "Söylenti dışında bir şey yok. Herhangi bir kulüpten teklif almadık" dedi.

    Antrenmanlara 6 Ocak'ta başlayacaklarını da hatırlatan Nordh, İsveçli yıldız oyuncunun geleceği hakkında "Elmander'in nerede olduğunu şu an bilmiyoruz. Telefonlara cevap vermiyor. Bu nedenle, kendisine ulaşan bir teklif olup olmadığı konusunda yorum yapamıyorum. Antrenmanlar başlamadan kendisiyle bir araya geleceğiz. O zaman geleceği hakkında konuşup işleri netleştireceğiz" şeklinde konuştu.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:22
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