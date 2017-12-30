 Uruguay fırtınası – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Uruguay fırtınası

    Uruguay fırtınası

    Uruguaylı orta sahayı, ‘sol ayaklı oyuncu’ isteyen ’e scout ekibinin önerdiği bildirildi. Tecrübeli hoca, CD’lerini izleyeceği Laxalt’a onay verirse girişimlere başlanacak

    Cimbom'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Fatih Terim'in sol bekin yanı sıra orta sahanın soluna da sol ayaklı bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçen scout ekibi, Genoa'da forma giyen Diego Laxalt'ı önerdi. Tecrübeli çalıştırıcının, 24 yaşındaki genç oyuncu için CD'lerini izledikten sonra karar vereceği bildirildi.

    1993 doğumlu Uruguaylı futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Geçen sezon İnter'den 5.8 milyon euro'ya Genoa'ya gelen Laxalt, bu sezon Serie A'da 17 maçta bin 466 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. 'nda da 1 gol kaydetti. Diego'nun
    sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservisinin uygun bir rakama alınabileceği ifade ediliyor. Urugua y Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen genç oyuncu için Fernando Muslera'nın da gerekirse devreye girebileceği belirtildi.

    İlk Inter keşfetti!
    Futbola ülkesinde Defensor takımında başlayan Diego Laxalt, Uruguay U20 Takımı'nda çıkardığı başarılı maçlarla sivrilerek, henüz 20 yaşındayken İnter'e transfer oldu. İtalyan ekibinde şans bulamayan genç oyuncu, gelişim sağlaması için sırasıyla Bologna, Empoli ve Genoa'ya kiralandı. Genoa geçtiğimiz sezon oyuncunun bonservisini aldı. Serie A'da 4 yıllık tecrübesi olan Laxalt'ın transfermarkt değeri 9.5 milyon euro.

    Savaş ÇORLU
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:55
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