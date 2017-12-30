Uruguay fırtınası
Uruguaylı orta sahayı, ‘sol ayaklı oyuncu’ isteyen Fatih Terim’e scout ekibinin önerdiği bildirildi. Tecrübeli hoca, CD’lerini izleyeceği Laxalt’a onay verirse girişimlere başlanacak
1993 doğumlu Uruguaylı futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Geçen sezon İnter'den 5.8 milyon euro'ya Genoa'ya gelen Laxalt, bu sezon Serie A'da 17 maçta bin 466 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi. İtalya Kupası'nda da 1 gol kaydetti. Diego'nun
sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservisinin uygun bir rakama alınabileceği ifade ediliyor. Urugua y Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen genç oyuncu için Fernando Muslera'nın da gerekirse devreye girebileceği belirtildi.
İlk Inter keşfetti!
Futbola ülkesinde Defensor takımında başlayan Diego Laxalt, Uruguay U20 Takımı'nda çıkardığı başarılı maçlarla sivrilerek, henüz 20 yaşındayken İnter'e transfer oldu. İtalyan ekibinde şans bulamayan genç oyuncu, gelişim sağlaması için sırasıyla Bologna, Empoli ve Genoa'ya kiralandı. Genoa geçtiğimiz sezon oyuncunun bonservisini aldı. Serie A'da 4 yıllık tecrübesi olan Laxalt'ın transfermarkt değeri 9.5 milyon euro.
Savaş ÇORLU
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:55
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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