Telles getirecek!
Juve’nin ‘eski Aslan’ Telles’i istediği, alırsa Asamoah’ı gözden çıkaracağı belirtildi
Juventus'un Telles'i transfer etmesi halinde Asamoah'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor. Bu sezon büyük çıkış yapan Telles, Porto formasıyla ligin ilk bölümünde 10 asist gerçekleştirdi. Sa mbacı; Fransa, İtalya ve İngiltere'den başka takımların da radarında.
Yüzde 10'u G.Saray'a
?Porto'nun Alex Telles'i satması halinde Galatasaray'ın kasasına da para girecek. Sarı- kırmızılılar, iki sezon önce 6.5 milyon euro'ya verdiği Brezilyalı bekin sözleşmesine 'bir sonraki satıştan kardan yüzde 10 pay' alma maddesi koydurmuştu. Telles'in 6.5 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satılması halinde Porto'nun elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray alacak.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:48
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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