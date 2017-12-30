 Telles getirecek! – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Telles getirecek!

    Telles getirecek!

    Juve’nin ‘eski Aslan’ Telles’i istediği, alırsa Asamoah’ı gözden çıkaracağı belirtildi

    Sol bek için ilk aday hala Kwadwo Asamoah... İtalyan basını, 'un son dönemdeki formuyla göz dolduran Ganalı oyuncuyu bırakmayacağını yazsa da dün Galatasaray'ı sevindiren bir haber geldi. Portekiz basını, Porto'nun sol beki için Chelsea ile birlikte Juventus'un da devre arasında teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

    Juventus'un Telles'i transfer etmesi halinde Asamoah'ın gitmesine izin vermesi bekleniyor. Bu sezon büyük çıkış yapan Telles, Porto formasıyla ligin ilk bölümünde 10 asist gerçekleştirdi. Sa mbacı; Fransa, İtalya ve İngiltere'den başka takımların da radarında.

    Yüzde 10'u G.Saray'a
    ?Porto'nun Alex Telles'i satması halinde Galatasaray'ın kasasına da para girecek. Sarı- kırmızılılar, iki sezon önce 6.5 milyon euro'ya verdiği Brezilyalı bekin sözleşmesine 'bir sonraki satıştan kardan yüzde 10 pay' alma maddesi koydurmuştu. Telles'in 6.5 milyon euro'nun üzerinde bir rakama satılması halinde Porto'nun elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray alacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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