G.Saray'ın rakibi Daçka
EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak.
Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.
Dörderden 16 takımın yer aldığı gruplardaki dört takım, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım, rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak ve gruptaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:
03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:33
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‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret ben arfa şişirme bir oyuncu zaten gelmesin .
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 21
Yorum
10ur en fazla bir sezon sonra bursa veya antep e gider. oynayacağı en zor lig. orada boş beleş alan bırakmazlar adama Cenk!
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Cyle Larin’e yakın takip
Toplam 5
Yorum
Kara KARTAL iNSALLAH DOGRUDUR GENC BONSERVISI YOK
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