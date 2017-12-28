 G.Saray'ın rakibi Daçka – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    G.Saray'ın rakibi Daçka

    G.Saray'ın rakibi Daçka

    EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan , son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak.

    Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu'nu lider tamamlayan , C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ve D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan oldu.

    Dörderden 16 takımın yer aldığı gruplardaki dört takım, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım, rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak ve gruptaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek.

    Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:
    03.01.2018 - Darüşşafaka
    10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
    16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
    24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
    31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
    07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:33
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