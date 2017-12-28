Galatasaray Odeabank gruptan çıktı
Galatasaray Odeabank, Hapoel Jarusalem’i 87-68 yenerek Eurocup B Grubu'ndan üst tura yükseldi.
Maça iyi başlayan taraf konuk Hapoel Jarusalem oldu. Konuk takım hücumda daha skorer bir oyun ortaya koydu ve ilk periyodu 22-23 önde bitirmeyi başardı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, periyot boyunca rakibini 12 sayıda tuttu ve soyunma odasına 47-35'lik sonuçla 12 sayı önde gitti.
3'üncü periyotta farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu sayılarlar tekrardan ritmini yakaladı ve final periyoduna 15 sayılık farkla 67-52'lik skorla gitti.
Karşılıklı basketlerle geçen 4'üncü rahat bir oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:16
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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