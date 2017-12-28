 Galatasaray Odeabank gruptan çıktı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gruptan çıktı

    Galatasaray Odeabank gruptan çıktı

    , ’i 87-68 yenerek Eurocup B Grubu'ndan üst tura yükseldi.

    , 7DAYS EuroCup B Grubu 10'uncu ve son hafta karşılaşmasında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçında 5 galibiyet alarak grubu 2'nci bitirdi ve bir üst tura yükseldi.

    Maça iyi başlayan taraf konuk oldu. Konuk takım hücumda daha skorer bir oyun ortaya koydu ve ilk periyodu 22-23 önde bitirmeyi başardı.

    İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, periyot boyunca rakibini 12 sayıda tuttu ve soyunma odasına 47-35'lik sonuçla 12 sayı önde gitti.

    3'üncü periyotta farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu sayılarlar tekrardan ritmini yakaladı ve final periyoduna 15 sayılık farkla 67-52'lik skorla gitti.

    Karşılıklı basketlerle geçen 4'üncü rahat bir oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:16
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