 Alaçayır kesik yedi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Alaçayır kesik yedi

    Alaçayır kesik yedi
    'da 20 Ocak 2018'de gerçekleşecek olan seçimli genel kurul için geri sayım sürerken Başkan sürpriz bir hamleye imza attı. Yarın başkanlığına listesini teslim edecek olan Özbek'in, 'Terim gelirse üzerime benzin döküp yakarım' dediği iddia edilen Eşref Alaçayır'ı yeni dönemde yönetim kurulu listesine dahil etmediği öğrenildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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