 Lig yeniden yazılıyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Lig yeniden yazılıyor

    Lig yeniden yazılıyor
    Galatasaray yeniden zirvede... iddaa risk yönetimi, 17. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluğun favorisini değiştirdi ve Fenerbahçe'nin yerine Galatasaray geçti. 'ın Göztepe galibiyeti sonrasında 3.10 olan şampiyonluk oranı 2.60'a çekildi. Böylece sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun birinci favorisi ilan edildi. Fenerbahçe'nin 2.90 olan oranı Konya beraberliğinin ardından 3.25 olarak açıklandı. Lider Başakşehir'e 3.75, Beşiktaş'a ise 4.00'lık oran verildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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