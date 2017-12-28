 İşte başkanın ilk sözleri – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    İşte başkanın ilk sözleri

    İşte başkanın ilk sözleri
    Tudor, "Başkan ayrılırken size ne dedi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bana hiç olmayacak bir şey söyledi, 'Burası Türkiye, burada bunlar olabiliyor.' Onun ve tüm yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi."
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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