İşte başkanın ilk sözleri

Tudor, "Başkan ayrılırken size ne dedi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bana hiç olmayacak bir şey söyledi, 'Burası Türkiye, burada bunlar olabiliyor.' Onun ve tüm yönetimin büyük bir baskı altında yaşadığını ve başka seçeneği olmadığını söyledi."