 Büyük kayıp – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Büyük kayıp

    Büyük kayıp
    Ünlü çalıştırıcı , 'ın öne çıkan isimleri değerlendirdi:

    RODRİGUES-YASİN: Hem Rodrigues hem Yasin 90 dakika boyunca aynı tempoyu sürdüremez. Ancak birbirlerini tamamlayabilirler. Hangisi oyuna girerse girsin verim alabileceğini bilirsiniz.
    : Biraz daha form buldukça pozisyonların içinde daha çok olacak.
    : Sahada çok sağlam duruyor. Sakatlığı büyük kayıp...
    : Kaliteli bir futbolcu. Daha önce kendisini ispatlamış ancak şu an oturmadı. Bu kadar uzun sürede takıma adapte olamadı diye bir şey olmaması gerekiyor
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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