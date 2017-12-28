Büyük kayıp
RODRİGUES-YASİN: Hem Rodrigues hem Yasin 90 dakika boyunca aynı tempoyu sürdüremez. Ancak birbirlerini tamamlayabilirler. Hangisi oyuna girerse girsin verim alabileceğini bilirsiniz.
FEGHOULİ: Biraz daha form buldukça pozisyonların içinde daha çok olacak.
FERNANDO: Sahada çok sağlam duruyor. Sakatlığı büyük kayıp...
BELHANDA: Kaliteli bir futbolcu. Daha önce kendisini ispatlamış ancak şu an oturmadı. Bu kadar uzun sürede takıma adapte olamadı diye bir şey olmaması gerekiyor
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Trabzonspor, son şampiyona teslim oldu
Toplam 3
Yorum
TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Galatasaray'da yeni transfer antrenmanda!
Toplam 5
Yorum
EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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