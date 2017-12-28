 Yeni yardımcı Didier Drogba – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yeni yardımcı

    Yeni yardımcı Didier Drogba
    'da gözler yardımcı hocalara çevrilirken iddiası ortaya atıldı. Elmander'den halen yanıt gelmemesi nedeniyle sarı- kırmızılı ekibin, futbolu bırakacağını açıklayan Fildişili yıldıza haber yolladığı belirtildi. Öte yandan ve konusunda da henüz net bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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