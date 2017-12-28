 Ben işimi iyi yaptım – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ben işimi iyi yaptım

    Ben işimi iyi yaptım

    “Zirvenin 1 puan gerisindeydik ve yaptığım işten emindim. Harika bir iş çıkardım. Ancak hedefteydim. Oyuncuların adı geçmiyordu. Taraftarlardan sonra tesislerde de Terim posterlerini görünce şaşırdım”

    Ülkesi Hırvatistan'a dönen Galatasaray'ın eski hocası İgor Tudor, burada çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İlk 8 haftalık süreci anlatan Tudor, "İlk haftalarda iyi çalıştık, bir oyun modeli bulduk. Harika bir seri yaptık ve 8 puanlık bir avantaj yakaladık. Şampiyonluk kazanılmıştı bile! 20 milyon taraftar kendinden geçmiş haldeydi" dedi. 'un öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Trabzon'a kaybedince bir şok hali oluştu. Yenilginin ardından başkan geldi ve ne olduğunu sordu. Basit bir yenilgiydi. Böyle durumlarda hedef sadece bir adam olmazdı, burada hedef bendim.

    SAVAŞTAYDIK
    Oyuncular adı bile geçmiyordu. Tesislerde de Fatih Terim posterlerini görünce şaşırmıştım- Yaz aylarından beri harika bir iş yapmıştık ve zirvenin 1 puan gerisindey dik. Şampiyonluk için ciddi bir savaş veriyorduk. Yaptığım işten emindim. Açıkçası işime son verdikleri için kötü değildim. Çünkü harika bir iş yapmıştık."

    Terim hakkında konuşmam
    ile ilgili konuşmak istemediğini kaydeden , "Şu anda o gece hakkında düşünüyorum ve her şey bana daha açık geliyor. O anda benim için her şey anlaşılır değildi ancak şu anda oldukça açık ve net. Fakat hakkında yorum yapmak istemiyorum" dedi

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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