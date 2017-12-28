 Asamoah’ı bırakmaz – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’ı bırakmaz

    Asamoah’ı bırakmaz
    İtalya'nın ünlü gazetelerinden La Republica gazetesi yazarı Emanuele Gamba, Radyospor'da Özgür Sancar'a Asamoah transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gamba, "Genel menajer Moratta ile konuştum Asamoah'ı satmayı düşünmediklerini ifade etti. Son maçlarda oynadı ve iyi performans gösterdi. Alex Sandro'nun gitme ihtimalini düşününce bu transferin olma ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asamoah’ı bırakmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN