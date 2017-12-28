 Yasin ve Sinan’a piyango – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yasin ve Sinan’a piyango

    Yasin ve Sinan’a piyango

    Terim, sezon sonunda anlaşmaları bitecek olan iki oyuncu ile sözleşme yenilenmesini talep etti

    Fatih Terim etkisi Galatasaray'da kendisini çok net şekilde gösterdi. Bucaspor maçında , Sinan Gümüş, Yasin Öztekin'in performansları dikkat çekerken Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yasin için yönetimden yeni sözleşme istediği, bir süredir maaşına zam isteyen Sinan için uygun şartlı yeni bir sözleşme talep ettiği ortaya çıktı. Bu arada Terim'in 600 bin euro'luk yedek kaleci Carrasso'yu düşünmediği, uygun bir isim bulunursa gönderilmesini istedi. komitesi çalışmalara başladı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:28
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