Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı.
Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:48
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Başakşehir’den Everton’a teşekkür
Toplam 1
Yorum
titi bunlar da tam ergen oldu he :D
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Favori Balotelli
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ yok kardeş attığı gollere baktık 30 golun 15 penaltıdan ayrıca beşiktaşın ayarında değil egosu çok yüksek el freni olur bize...
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 3
Yorum
aydın ekici gelecekti fenerin kaptanı olacak bir oyuncu bence kesin kalmalıdır iyi bir ekici ye takımın ihtiyacı var
Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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