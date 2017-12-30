 Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    'ten mesajı

    Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

    Kulübü Başkanı , mesajı yayımladı.

    Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:48
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