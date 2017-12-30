Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 74-67 yendi.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 7. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı ekip ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Klobucar'ın pota altından, Bircevic ve Ayberk Olmaz'ın ise dış atışlardan bulduğu sayılarla ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altında rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-18. Galatasaray Odeabank, Emir Preldzic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 17. dakikada farkı 4 sayıya (31-27) indirdi. Buva'nın pota altından üst üste bulduğu isabetlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 38-34 üstü girdi.

İkinci yarıya Hendrix ve Hardy'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, 21. dakikada 39-38 öne geçmeyi başardı. Buva ile Thompson'la sayılar bulan ev sahibi ekibe, Taylor, Summer ve Hendrix ile karşılık veren sarı-kırmızılı ekip, son periyoda 51-48 galip durumda girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray Odeabank, Emir Preldzic'in etkili oyunuyla 35. dakikayı 60-56 üstün tamamladı. Ardından boyalı alanda rakibine üstünlük kuran ve 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, 38. dakikada yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 62-60. Son bölümde serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 74-67 galip ayrıldı.