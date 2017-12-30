Galatasaray Odeabank deplasmanda mağlup
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 74-67 yendi.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 7. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı ekip ise 8. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Klobucar'ın pota altından, Bircevic ve Ayberk Olmaz'ın ise dış atışlardan bulduğu sayılarla ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte pota altında rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-18. Galatasaray Odeabank, Emir Preldzic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 17. dakikada farkı 4 sayıya (31-27) indirdi. Buva'nın pota altından üst üste bulduğu isabetlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 38-34 üstü girdi.
İkinci yarıya Hendrix ve Hardy'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, 21. dakikada 39-38 öne geçmeyi başardı. Buva ile Thompson'la sayılar bulan ev sahibi ekibe, Taylor, Summer ve Hendrix ile karşılık veren sarı-kırmızılı ekip, son periyoda 51-48 galip durumda girdi.
Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray Odeabank, Emir Preldzic'in etkili oyunuyla 35. dakikayı 60-56 üstün tamamladı. Ardından boyalı alanda rakibine üstünlük kuran ve 6-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, 38. dakikada yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 62-60. Son bölümde serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahadan 74-67 galip ayrıldı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:19
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
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