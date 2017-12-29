 Kaan Ayhan için ilk teklif – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    için ilk teklif

    Kaan Ayhan için ilk teklif
    Galatasaray da gündemdeki diğer isimse Kaan Ayhan... 'ın savunmada oynanan futbolu için kulübü Düsseldorf'a 1.5 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan için Galatasaray ile Düsseldorf'un kısa bir süre içinde anlaşması bekleniyor
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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