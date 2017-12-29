Özbek favori

'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek'a katılacak başkan adayları, yönetim listelerini en geç bugün saat'ye kadar divan başkanlığına verecek. Yönetim, denetim, sicil ve denetleme kurullarından oluşacak listede, asil ve yedek olmak üzere toplamyer alıyor. Seçimin favorisi olarak gösterilen başkan'in yeni yönetim kurulu listesi büyük ölçüde belli oldu.büyük ölçüde yenileyen Özbek'in yeni listesinde;veyer alacak. Mevcut yönetimdenvede göreve devam edecekler. 2. başkan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, Tarık Taşar, Murat Atay ve Burçin Aslan ise yeni yönetimde yer almayacak.