Özbek favori
Yönetim kurulunu yenileyen başkan Dursun Özbek, önemli isimleri listesine dahil etti Özbek’in, 20 Ocak’taki Olağanüstü Kongre’de seçimi zorlanmadan kazanması bekleniyor
ÇOK GÜÇLÜ LİSTE OLUŞTURDU
Ekibini büyük ölçüde yenileyen Özbek'in yeni listesinde; İsmail Sarıkaya, İpek Kıraç, Abdullah Kavukçu, Refik Arkan, Dikran Gülmezgil, Osman Kocaman, Mehmet Onur Tan, Ahmet Çebeci, Ozan Oral, Cemal Genç ve Mehmet İlbak yer alacak. Mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, Ali Yüce ve Ural Aküzüm de göreve devam edecekler. 2. başkan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, Tarık Taşar, Murat Atay ve Burçin Aslan ise yeni yönetimde yer almayacak.
Savaş ÇORLU
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Özbek favori haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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