 Özbek favori – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Özbek favori

    Özbek favori

    Yönetim kurulunu yenileyen başkan , önemli isimleri listesine dahil etti Özbek’in, 20 Ocak’taki ’de seçimi zorlanmadan kazanması bekleniyor

    Galatasaray'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılacak başkan adayları, yönetim listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar divan başkanlığına verecek. Yönetim, denetim, sicil ve denetleme kurullarından oluşacak listede, asil ve yedek olmak üzere toplam 44 kişi yer alıyor. Seçimin favorisi olarak gösterilen başkan Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesi büyük ölçüde belli oldu.

    ÇOK GÜÇLÜ LİSTE OLUŞTURDU
    Ekibini büyük ölçüde yenileyen Özbek'in yeni listesinde; İsmail Sarıkaya, İpek Kıraç, Abdullah Kavukçu, Refik Arkan, Dikran Gülmezgil, Osman Kocaman, Mehmet Onur Tan, Ahmet Çebeci, Ozan Oral, Cemal Genç ve Mehmet İlbak yer alacak. Mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, Ali Yüce ve Ural Aküzüm de göreve devam edecekler. 2. başkan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, Tarık Taşar, Murat Atay ve Burçin Aslan ise yeni yönetimde yer almayacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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